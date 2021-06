Dejan Stojanovic: „Es kann noch alles passieren“

Seit der schweren Phase in England arbeitet er mit dem Lauteracher Mindfulness-Coach Mario Reiser an seiner mentalen Stärke. Anscheinend mit Erfolg: In der Rückrunde ging er als Leihe zum FC St. Pauli, leistete einen großen Beitrag zum Klassenerhalt des Klubs. „Mir wurde von Anfang an das Vertrauen gegeben“, so Stojanovic, der gern auf St. Pauli bleiben würde. Doch ob das möglich ist, werden die Gespräche beider Vereine zeigen. „Es kann jetzt noch alles passieren.“