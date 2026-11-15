Drei Tage Winter und die Pisten sind bereit

Auf steirischen Skibergen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Schneekanonen feuern aus allen Rohren – auch in kleineren Gebieten ist der Betrieb ohne Kunstschnee längst nicht mehr möglich.
Per Mausklick in den Winter. Mit seinem rechten Zeigefinger hat Franz Knaus Freitagfrüh die wichtigste Jahreszeit auf der Reiteralm eingeläutet – seit 6 Uhr feuern da die 230 Schneekanonen aus allen Rohren. Auf vier Bildschirmen hat der Pistenchef alle relevanten Daten im Blick, kann jederzeit reagieren. Den Hauptteil seiner Arbeitszeit verbringt er aber natürlich nicht im Warmen, sondern draußen, wo es der Jahreszeit entsprechend ziemlich frisch werden kann.
Doch Knaus und seiner insgesamt zwölfköpfigen Mannschaft wird aktuell nicht wirklich kalt. „Jetzt ist die wichtigste Zeit der ganzen Saison“, weiß der Ramsauer. In Zweier-Teams, zu Fuß, am Ski-Doo oder im Quad ist er mit seiner Truppe am Berg unterwegs. In zwei Schichten wird quasi rund um die Uhr beschneit. „Ideal sind Temperaturen rund um minus acht Grad und Sinn macht’s natürlich erst, wenn der Boden gefroren ist und der Schnee auch liegen bleibt“, erklärt Knaus.
Am Samstag konnte auf der Reiteralm bis ins Tal beschneit werden, hinzu kamen am Berg gut 15 Zentimeter Naturschnee. Insgesamt sollte der Grundstock für eine Piste rund 30 Zentimeter betragen. „Wenn wir zwei Tage und zwei Nächte durchschneien, kommt am dritten Tag das Pistengerät und im Idealfall fahren dann am vierten Tag schon die Skifahrer“, hofft der 28-Jährige auf einen baldigen Saisonstart.
Reiteralm-Geschäftsführer Daniel Berchthaller geht davon aus, dass spätestens am kommenden Wochenende „ein erstes Angebot in Betrieb gehen wird“. Immerhin fünf Millionen Euro wurden heuer an der Grenze zu Salzburg in die Schneeproduktion investiert – damit wurden neue Schneekanonen angeschafft und zwei neue Pumpstationen errichtet. Denn ohne Wasser hilft die beste Beschneiungs-Mannschaft nichts.
Deswegen werden Speicherteiche angelegt, wo Wasser gesammelt wird, dieses wird auch aus Bächen und Flüssen auf den Berg gepumpt – so etwa aus der Enns. „Die Mengen sind aber vorgegeben und werden auch streng kontrolliert“, stellt Berchthaller klar. Er betont, dass die technische Beschneiung für alle Skigebiete mittlerweile essenziell sei, „weil es eben unsere Geschäftsgrundlage ist“. Die Kritik am Wasserverbrauch kann er nicht nachvollziehen – „weil das Wasser ja dann im Frühjahr wieder dem Kreislauf zugeführt wird und so nicht verloren geht“.
Im oststeirischen Strallegg ist das Skifahren seit mehr als 50 Jahren in der Hand von Familie Lechner: Sie sorgt dafür, dass viele Kinder in der Region erstmals auf Brettern stehen, dass sich ein engagierter Skiverein etabliert hat – und dass die Pisten auch in schneearmen Wintern weiß sind. „Wir haben mehr als 30 Schneekanonen und können alles beschneien“, erzählt Andreas Lechner, der mit Sohn Dominik die Almblick-Lifte betreibt. Dieser betont: „Man muss immer dranbleiben!“
Stolz sind sie auf eine mehr als zwei Kilometer lange Abfahrt, die auch Gäste aus Ungarn und Tschechien anlockt. Ziel ist heuer ein Saisonstart am 5. Dezember. Mitspielen müssen dafür frostige Temperaturen an mehreren Tagen in Folge.
Teichalm: Beschneiung wird laufend erweitert
Darauf sind auch die beiden anderen Skigebiete, die heuer erstmals das steirische Pistengütesiegel erhalten haben und Anfang Dezember die Lifte anwerfen wollen, angewiesen, darunter die Teichalm. „Wir erweitern unsere Beschneiungsanlage sukzessive, auch die Pisten wurden heuer verbreitert“, erzählt Geschäftsführer Josef Kletzenbauer. Das Gütesiegel sei ein Zeichen der Wertschätzung für das Familienskigebiet, in dem viele Mädchen und Buben aus dem Großraum Graz die Freude am Wintersport entdecken.
In der Ramsau wird weiter investiert
Auch am Rittisberg in der Ramsau legt man den Fokus auf Familien. Die Skischule direkt im Tal ermöglicht es Eltern, ihre Kinder entspannt zu den Kursen zu begleiten. 25 Kilometer Pisten, acht Liftanlagen (darunter eine 10er-Gondelbahn), das Kali-Land und eine besondere Sonnenlage hebt Geschäftsführer Manfred Engelhardt hervor.
Fast das gesamte Skigebiet kann mittlerweile beschneit werden, eine Woche ist dafür notwendig. 2027 folgen weitere Investitionen: So wird der bestehende Speicherteich erhöht, und Rodeln wird künftig auch tagsüber und nicht nur abends möglich sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.