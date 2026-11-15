Drei Tage Winter und die Pisten sind bereit

Deswegen werden Speicherteiche angelegt, wo Wasser gesammelt wird, dieses wird auch aus Bächen und Flüssen auf den Berg gepumpt – so etwa aus der Enns. „Die Mengen sind aber vorgegeben und werden auch streng kontrolliert“, stellt Berchthaller klar. Er betont, dass die technische Beschneiung für alle Skigebiete mittlerweile essenziell sei, „weil es eben unsere Geschäftsgrundlage ist“. Die Kritik am Wasserverbrauch kann er nicht nachvollziehen – „weil das Wasser ja dann im Frühjahr wieder dem Kreislauf zugeführt wird und so nicht verloren geht“.