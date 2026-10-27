Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach VfGH-Erkenntnis

Neos: „Vorarlberger Baugesetz entbürokratisieren“

Vorarlberg
27.10.2026 14:25
Das Vorarlberger Baugesetz berücksichtigt derzeit nur den Ortsbildschutz, wenn es um die Frage ...
Das Vorarlberger Baugesetz berücksichtigt derzeit nur den Ortsbildschutz, wenn es um die Frage geht, ob ein Gebäude abgebrochen und neu gebaut werden darf oder nicht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zum Vorarlberger Baugesetz sorgt für Diskussionen auf politischer Ebene. Der VfGH hatte Teile der Bestimmungen zum Ortsbildschutz als verfassungswidrig aufgehoben – mit der Begründung, dass bei Abbruchverboten die wirtschaftliche Zumutbarkeit für Eigentümer bislang unberücksichtigt blieb.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die Vorarlberger Neos ist dieses Urteil der Startschuss für eine grundlegende Reform des Baurechts. Fabienne Lackner, Landtagsabgeordnete der Pinken, fordert, das VfGH-Urteil als Anlass für eine umfassende Deregulierung und Vereinfachung des Vorarlberger Baugesetzes zu nutzen: „Eine Deregulierung ist das Gebot der Stunde: kürzere Verfahren, schlanke Nachweispflichten und eine Liberalisierung der Stellplatzpflicht, insbesondere bei Umbauten und der Schaffung von Wohnraum im Bestand.“

Rasche Reparatur notwendig
Jede Vorschrift, die das Bauen und damit leistbares Wohnen unnötig verteuere oder verzögere, gehöre umgehend auf den Prüfstand, betont Lackner. Von den Mitgliedern der Landesregierung erwartet sie nun eine rasche Reparatur des Gesetzes. Es benötige nachvollziehbare Kriterien für die wirtschaftliche Zumutbarkeit sowie klare Regeln, damit Gemeinden künftig rechtssicher entscheiden können.

Nicht nachvollziehen kann sie die bisherigen Reaktionen der Regierungsparteien, da die Vorschläge von ÖVP und FPÖ bisher nur zu noch mehr Papier und zusätzlichen Studien geführt hatte. Konkrete Erleichterungen seien bisher ausgeblieben. „Dabei wäre es längst an der Zeit, das zugrunde liegende Gesetz grundlegend zu vereinfachen, unnötige Vorschriften zu streichen und bürokratische Hürden konsequent abzubauen“, meint Lackner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.10.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
9° / 16°
Symbol wolkenlos
Bludenz
9° / 19°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
10° / 16°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
9° / 19°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
129.486 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
102.629 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
86.553 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1187 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Vorarlberg
Nach VfGH-Erkenntnis
Neos: „Vorarlberger Baugesetz entbürokratisieren“
Linie Wien – Bodensee
People‘s fliegt bald mit kleinerer Maschine
Crashpiloten
Ösis sorgten für Blechsalat in Deutschland
ÖFB-Cup-Achtelfinale
Konferenz mit WAC, GAK und Altach ab 18.30 Uhr
Schock in Vorarlberg
Bub (7) von Pferdeanhänger erfasst und überrollt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf