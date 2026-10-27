Neos: „Vorarlberger Baugesetz entbürokratisieren“

Für die Vorarlberger Neos ist dieses Urteil der Startschuss für eine grundlegende Reform des Baurechts. Fabienne Lackner, Landtagsabgeordnete der Pinken, fordert, das VfGH-Urteil als Anlass für eine umfassende Deregulierung und Vereinfachung des Vorarlberger Baugesetzes zu nutzen: „Eine Deregulierung ist das Gebot der Stunde: kürzere Verfahren, schlanke Nachweispflichten und eine Liberalisierung der Stellplatzpflicht, insbesondere bei Umbauten und der Schaffung von Wohnraum im Bestand.“