Klassische Dekoration vor Weihnachten besteht meist aus Tannen- oder Fichtenzapfen. Moderne Varianten setzen sich aber immer mehr durch. Und viele Salzburger greifen selbst zur Zange, denn Selbstgemachtes liegt heuer absolut im Trend.
Im Advent duftet es nicht nur nach Keksen oder Glühwein. Auch der Geruch von frischem Tannengrün in der Stube gehört alljährlich zu den gelebten vorweihnachtlichen Traditionen – spätestens ab dem ersten Adventsonntag. Die Wurzeln gehen auf protestantische Gebiete zurück.
Vorläufer war ein Holzrad mit 24 Kerzen. Seit 1860 verbreitet sich die Adventkranz-Tradition auch in katholischen Regionen. Es gibt keine überlieferten Regeln, welche Naturmaterialien dazugehören. Wie also gestalten? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Und diese Kreativität steht auch in der Eugendorfer Kerzenwerkstatt von Ruzica „Rosi“ Masic im Mittelpunkt. Seit neun Jahren produziert und verziert sie Kerzen nach alter Handwerkskunst. Mittlerweile sind ihre Söhne Benjamin und Roman Teil des Familienunternehmens.
„Eine gute Kerze macht aus, dass sie einfach schön ist und gleichmäßig abbrennt“, ist Masic überzeugt. Einige Formen eignen sich deshalb eher als Deko-Elemente. „Wirklich sauber klappt das nur mit Stabkerzen und Zylinderkerzen“, ergänzt Roman. Wichtig dabei sei zu warten, bis nach dem ersten Anzünden die oberste Schicht ganz flüssig ist. „Sonst bildet sich eine Höhle, in die es dann immer weiter hineinbrennt.“
Selbermachen liegt bei Adventkränzen im Trend
Mit den Kerzen kann es dann ans Gestalten der Adventkränze gehen. Selbst zur Tat schreiten liegt dabei derzeit voll im Trend. Wer auf Selbstmach-Varianten setzt, greift gern zu Tannenzweigen. Adventkranz-Kurse sind jedes Jahr beim Verein für Traditionelle Europäische Heilkunde in Unken gut besucht. Kräuterfee Theresia Harrer-Vitzthum freut sich darüber: „Es ist einfach schön, selbst Dinge herzustellen. Die Leute sind dann richtig stolz.“
Bei uns steht heuer ein naturgrüner Adventkranz aus Eukalyptus mit roten Kerzen. Er ist eher schlicht, aber trotzdem speziell.
Ruzica Masic, Gründerin von Rosis Kerzen
Die Grundbestandteil des klassischen Adventkranzes sind Tannen- oder Fichtenzweige – mit oder ohne Kranzrohling als Kern. Dazu kann sämtliches Material kombiniert werden – von immergrünen Zweigen bis zu Zapfen, Beeren oder Trockenblumen. „Beliebt sind Wacholderzweige oder verschiedene Früchte wie Hagebutten“, weiß Harrer-Vitzthum. Von klassisch mit Zapfen oder Holzäpfeln bis zu modern – da darf es auch glitzern – gibt es unterschiedlichste Stilrichtungen.
In Eugendorf geht es auch für die Kränze in ein Wachsbad. „Wir verwenden hier neben Klassikern auch Eukalyptus und Schleierkraut“, so Rosi Masic. „Das konserviert die Kränze, es fällt nichts mehr ab und sie sind nicht so leicht entflammbar.“ Dabei gehe es immer auch darum, sich abzuheben, wie Sohn Benjamin ergänzt.
Neben fertigen Modellen wird auch nach Kundenwunsch produziert – sofern machbar. „Unsere Bandbreite reicht dabei von schlicht bis ausgefallen.“ Kreativer Kopf dahinter ist und bleibt Rosi .
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