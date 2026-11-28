„Eine gute Kerze macht aus, dass sie einfach schön ist und gleichmäßig abbrennt“, ist Masic überzeugt. Einige Formen eignen sich deshalb eher als Deko-Elemente. „Wirklich sauber klappt das nur mit Stabkerzen und Zylinderkerzen“, ergänzt Roman. Wichtig dabei sei zu warten, bis nach dem ersten Anzünden die oberste Schicht ganz flüssig ist. „Sonst bildet sich eine Höhle, in die es dann immer weiter hineinbrennt.“