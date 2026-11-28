Price Comparison:
Why “Emergency Rations” Are More Expensive at Preparedness Specialists
You don’t have to be a die-hard “prepper” to prepare for an emergency, so that you don’t immediately run out of power and food at home during a “blackout” or other crisis. The Civil Defense Association also sells products that have been tested specifically for this purpose. But the head of Civil Defense in Upper Austria explains why the association comes out poorly in a price comparison.
The smoke detector costs 25 euros—but you can find it elsewhere for as little as 12.10 euros. The first-aid kit, already marked down to 77.70 euros, can also be found for as low as 49.98 euros when comparing prices. The fire blanket is already discounted to 17.99 euros, but it’s also available for ten euros less.
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