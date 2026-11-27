Futter, Tipps und Untersuchungen

Unsere Haustiere sind treue Wegbegleiter, Seelentröster. Familie. Doch die Teuerung macht auch vor dem Futternapf nicht halt. Immer mehr Tierhalter stehen vor der Herausforderung, die Versorgung ihrer Lieblinge finanziell zu stemmen. Genau hier setzt die „Tierzauber“-Tour von „Krone“ und Fressnapf an, die gestern im Burgenland Station gemacht hat. Neben Futter, das mit Unterstützung von Royal Canin und Purina bereitgestellt wurde, hatte der weihnachtlich geschmückte Truck auch fachkundige Hilfe an Bord. Experten der Vetmeduni Austria gaben Tipps und boten Gesundheitschecks für Hunde an. Ein offenes Ohr für die Anliegen der Tierbesitzer hatten „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner sowie die Veterinärmedizinerin Britta Vidoni. Beim Stopp des Trucks am Mittwoch in Oberwart vor dem EO Einkaufszentrum wird Diana Zwickl vor Ort sein. Wer bei der Begleichung von Tierarztkosten Hilfe benötigt, kann sich an das Team wenden.