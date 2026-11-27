Die „Tierzauber-Tour“ machte am Freitag in Eisenstadt Station. Unter der Regie von „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner konnte mit Unterstützung der Vetmeduni Austria Bedürftigen geholfen werden. Nächster Halt: Oberwart.
Wer keinen Hund oder ein Katzerl daheim hat, möge jetzt getrost weiterblättern. Und dann muss der Burli Gassi gehen. Und die Mieze will schon wieder gefüttert werden!
Futter, Tipps und Untersuchungen
Unsere Haustiere sind treue Wegbegleiter, Seelentröster. Familie. Doch die Teuerung macht auch vor dem Futternapf nicht halt. Immer mehr Tierhalter stehen vor der Herausforderung, die Versorgung ihrer Lieblinge finanziell zu stemmen. Genau hier setzt die „Tierzauber“-Tour von „Krone“ und Fressnapf an, die gestern im Burgenland Station gemacht hat. Neben Futter, das mit Unterstützung von Royal Canin und Purina bereitgestellt wurde, hatte der weihnachtlich geschmückte Truck auch fachkundige Hilfe an Bord. Experten der Vetmeduni Austria gaben Tipps und boten Gesundheitschecks für Hunde an. Ein offenes Ohr für die Anliegen der Tierbesitzer hatten „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner sowie die Veterinärmedizinerin Britta Vidoni. Beim Stopp des Trucks am Mittwoch in Oberwart vor dem EO Einkaufszentrum wird Diana Zwickl vor Ort sein. Wer bei der Begleichung von Tierarztkosten Hilfe benötigt, kann sich an das Team wenden.
Prominente Gäste
TV-Liebling Barbara Karlich schaute gestern in Eisenstadt ebenso vorbei wie Pia Strehn, die Top-Winzerin, deren Rose-Kreationen nicht nur im Burgenland für Begeisterung sorgen. Einheitlicher Tenor: Menschen helfen, die Tiere haben. Auch wenn sie sich die nicht wirklich leisten können.
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