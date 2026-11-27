Kuriose Bräuche und mystische Gestalten

Darin lässt Posch vergessene Traditionen wieder aufleben – etwa den „Hausvoda“-Brauch. Dafür wird ein süßer Germteig in Form eines Babys im Wickeltuch gebacken. Nach der Mette schneidet der Hausherr den Kopf des Backwerks an und wirft ihn in den Hausbrunnen, um den darin befindlichen Wassergeist friedlich zu stimmen. „Auch in Nikitsch/Filež gab es früher einen besonderen Brauch am Heiligen Abend, das Weihnachtssingen, auch ’Koledanje’ genannt. Die Burschen verkleideten sich als Hirten und zogen von Haus zu Haus, um den Menschen nach dem Tod ein Weiterleben im Himmel zu wünschen.“