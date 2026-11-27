Wissen Sie noch, wie der „Hausvoda“ den Geist im Brunnen besänftigt? Nein? Dann werfen Sie einen Blick in dieses Buch. Roland Posch aus Bad Sauerbrunn hat recherchiert, wie Weihnachten im Burgenland vor 50, 80 oder 100 Jahren gefeiert wurde.
Lange Zeit war Roland Posch aus Bad Sauerbrunn ein Weihnachtsmuffel. Während andere an den Feiertagen gemeinsam vor dem Christbaum saßen, meldete sich der Nachrichtentechniker freiwillig zum Dienst. Kalt ließ ihn der Zauber um das Fest der Liebe dennoch nie. Deshalb befragte er vor zwei Jahren für sein Buch „Wie war Weihnachten?“ 99 Burgenländer nach ihren Erinnerungen. Als der Schmöker wenige Tage nach dem Erscheinen vergriffen war, war Posch so gerührt, dass er beschloss, einen weiteren zu schreiben.
„Zwei Jahre intensive Recherchearbeit liegen hinter mir. Ich habe tausende Zeitungsseiten ab dem 1921 durchforstet, historische Aufzeichnungen und alte Bücher studiert und mündliche Überlieferungen festgehalten. Dieses Wissen bildet nun die Grundlage für meinen zweiten Band“, so der Autor über seine jüngste Publikation „Weihnachtliche Geschichten und Bräuche aus dem Burgenland“, die heute um 14.30 Uhr im Gemeindesaal präsentiert wird.
Kuriose Bräuche und mystische Gestalten
Darin lässt Posch vergessene Traditionen wieder aufleben – etwa den „Hausvoda“-Brauch. Dafür wird ein süßer Germteig in Form eines Babys im Wickeltuch gebacken. Nach der Mette schneidet der Hausherr den Kopf des Backwerks an und wirft ihn in den Hausbrunnen, um den darin befindlichen Wassergeist friedlich zu stimmen. „Auch in Nikitsch/Filež gab es früher einen besonderen Brauch am Heiligen Abend, das Weihnachtssingen, auch ’Koledanje’ genannt. Die Burschen verkleideten sich als Hirten und zogen von Haus zu Haus, um den Menschen nach dem Tod ein Weiterleben im Himmel zu wünschen.“
Nahezu vergessen sei auch der „Stefaniritt“: „Dabei segnen Pfarrer – im Sinne des Heiligen Stephanus, dem Schutzpatron der Pferde, Reiter und Kutscher -, die Reiter und geschmückten Rösser und bitten um Schutz, Gesundheit und ein unfallfreies Jahr“, so Posch. Ergänzt wird das Buch durch Geschichten burgenländischer Autoren. Außerdem erfährt man Wissenswertes über Perchtengestalten wie den „Hodinandl“ und „Rawuzel“, das „Kiaweib“ und die zerlumpte „Budlmoahm“.
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