Kampagne gegen schwarz-blaue Naturschutz-Novelle

Neos und Wirtschaft verteidigen Vorhaben

Ganz anders fällt das Echo auf der Regierungsbank sowie bei den Neos und der Wirtschaft aus. Die Klubobfrau der Pinken, Claudia Gamon, kündigte am Montag die Zustimmung ihrer Fraktion im Landtag an. Nach intensiven Verhandlungen seien zentrale Forderungen aufgenommen worden, allen voran der erhaltene Schutz kleiner Moorflächen. „Bürokratie wird abgebaut, Moore bleiben geschützt. Wir Neos haben unsere Forderungen durchgesetzt“, betonte Gamon. Sie will den Fokus nun auf einen rascheren Vollzug bei Gutachten legen. Die Möglichkeit der Landesregierung, Verfahren an sich zu ziehen, sieht die Neos-Chefin aber weiterhin kritisch.