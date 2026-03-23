Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Analyse des VCÖ

Dank E-Pkw: Ländle spart 10 Millionen Liter Sprit

Vorarlberg
23.03.2026 05:25
E-Autos sind auf Vorarlbergs Straßen mittlerweile ein gewohntes Bild.
E-Autos sind auf Vorarlbergs Straßen mittlerweile ein gewohntes Bild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Die Zahl der E-Autos in Vorarlberg ist seit 2019 um das Sechsfache gestiegen. Laut einer Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) führte dies allein im vergangenen Jahr zu einer massiven Einsparung von über zehn Millionen Litern Treibstoff.
0 Kommentare

Die Elektromobilität in Vorarlberg befindet sich auf dem Vormarsch. Während Ende des Jahres 2019 noch rund 2200 rein elektrische Pkw im Bundesland gemeldet waren, ist ihre Zahl mittlerweile auf etwa 14.000 angestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs um mehr als das Sechsfache. Diese Entwicklung hat laut VCÖ bereits spürbare Konsequenzen für den Treibstoffverbrauch.

Weniger von Erdöl abhängig
VCÖ-Experte Michael Schwendinger betont angesichts der aktuellen Ölpreisentwicklung infolge des Iran-Krieges die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von Erdöl rasch zu reduzieren. Neben der Förderung von E-Autos seien auch andere Maßnahmen entscheidend. Dazu zählen ein spritsparender Fahrstil, der weitere Ausbau von Bahn- und Busverbindungen sowie eine verbesserte Infrastruktur für Radfahrer. Alle diese Schritte würden dazu beitragen, den Gesamtverbrauch zu senken und somit die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Vorteil durch eigenen Solarstrom
Ein weiterer Vorteil der E-Fahrzeuge: Der Strom für den Betrieb kann auch privat erzeugt werden. Viele Haushalte in Vorarlberg verfügen bereits über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Damit lässt sich Energie für das eigene Auto direkt vor Ort gewinnen. Das schafft eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten und kann besonders in Zeiten hoher Strompreise helfen, die laufenden Kosten für die Mobilität deutlich zu senken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.03.2026 05:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 10°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 12°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
3° / 12°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
101.746 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
99.284 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
97.182 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3038 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1868 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1062 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Zwischen den Fronten
Otto Ender: Austrofaschist oder doch ein Demokrat?
Analyse des VCÖ
Dank E-Pkw: Ländle spart 10 Millionen Liter Sprit
Konzertkritik
Michael Floredo erschütternd klangmächtig
1:1 gegen Altach
Michael Liendl sah seinen WAC klar im Vorteil
Sanierungsarbeiten
Rheinbrücke Wiesenrain: Totalsperre bis April
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf