Dank E-Pkw: Ländle spart 10 Millionen Liter Sprit

Vorteil durch eigenen Solarstrom

Ein weiterer Vorteil der E-Fahrzeuge: Der Strom für den Betrieb kann auch privat erzeugt werden. Viele Haushalte in Vorarlberg verfügen bereits über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Damit lässt sich Energie für das eigene Auto direkt vor Ort gewinnen. Das schafft eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten und kann besonders in Zeiten hoher Strompreise helfen, die laufenden Kosten für die Mobilität deutlich zu senken.