Die Grazer Akrosphäre bekommt keine Förderung vom Land Steiermark mehr. Auch andere Initiativen rätseln über Absagen und Kürzungen. Die Grünen stellen diesbezüglich nun eine Anfrage an Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).
Die Grazer Akrosphäre hat sich in den vergangenen Jahren zu einem österreichweit relevanten Zentrum des zeitgenössischen Zirkus entwickelt. „Wir haben aktuell 175 aktive Mitglieder, die bei uns Kurse besuchen“, sagt Obmann Uwe Sattelkow. Seit 2025 betreibt man auch ein eigenes Zirkuszentrum in Graz – ein Ort für Kurse, Trainings, die Entwicklung von künstlerischen Produktionen und Aufführungen. „Über Crowdfunding haben wird zuletzt 25.000 Euro eingenommen, um im Zentrum auch eine professionelle Bühne einbauen zu können“, erzählt Obfrau Yasmine Heyer vom Engagement.
Doch nun der Schock: Vom Land Steiermark bekam man die Absage für eine Jahresförderung für 2027. „Schon heuer haben wir nur noch 7000 Euro bekommen, jetzt sind wir komplett auf null“, sind Heyer und Sattelkow schockiert. Ihr Projekt ist in der Schwebe, weil nur von der Förderung der Stadt Graz alleine (20.000 Euro) kann man die professionelle Arbeit kaum weiterführen: „Wir wollen nicht kampflos aufgeben und sind jetzt dabei, neue Wege zu finden, wie wir Geld einnehmen können. Aber das geht halt auf Kosten des kulturellen Nutzens unseres Projekts.“
Ablehnung von Förderung „oft nicht nachvollziehbar“
Und die Akrosphäre ist nicht der einzige Player, der betroffen ist: Dem Gnaser Kunstfenster wurden die Mittel ebenfalls komplett gestrichen, die zweite liga für kunst und kultur bekommt nur noch ein Sechstel von dem, was sie vor zwei Jahren bekommen hat, und auch die Theaterfabrik Weiz verliert im Vergleich zu 2024 ein Viertel der Mittel.
„Für viele Kulturschaffende ist derzeit kaum nachvollziehbar, warum manche Förderansuchen vom Kuratorium bewilligt und andere abgelehnt werden“, sagt Veronika Nitsche, Kultursprecherin der Grünen. Ein Beispiel: Das Springfestival etwa soll auch im kommenden Jahr 110.000 Euro bekommen – und das, obwohl die heurige Ausgabe abgesagt werden musste, weil es nicht gelungen war, „ein ausgeglichenes Budget zu erstellen“, so der Veranstalter damals.
Nitsche hat eine umfassende Anfrage an Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) gestellt: „Diese soll Licht ins Dunkel bringen. Dazu gehört auch die Frage, was mit zugesagten Fördermitteln geschieht, wenn Veranstaltungen oder Projekte nicht stattfinden. Gerade in Zeiten knapper Kulturbudgets erwarte ich mir da von Kornhäusl, dass er bei der Mittelvergabe für volle Transparenz sorgt.“
Mittel für Kultur „auf historischem Tiefstand“
Für Lidija Krienzer-Radojevic von der IG Kultur sind die Probleme der Kulturszene vielfältig: Die verfügbaren Mittel für die Kulturförderung seien „auf historischem Tiefstand“, die Vergabe oft intransparent und auch die Zukunft des Kultur- und Kunstförderungsgesetzes ungewiss. „Es ist offensichtlich, dass die Landesregierung nicht willens ist, im freien Kulturbereich die notwendigen Maßnahmen gegen die langfristige Zerstörung der vielfältigen Kulturlandschaft zu setzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.