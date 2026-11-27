Doch nun der Schock: Vom Land Steiermark bekam man die Absage für eine Jahresförderung für 2027. „Schon heuer haben wir nur noch 7000 Euro bekommen, jetzt sind wir komplett auf null“, sind Heyer und Sattelkow schockiert. Ihr Projekt ist in der Schwebe, weil nur von der Förderung der Stadt Graz alleine (20.000 Euro) kann man die professionelle Arbeit kaum weiterführen: „Wir wollen nicht kampflos aufgeben und sind jetzt dabei, neue Wege zu finden, wie wir Geld einnehmen können. Aber das geht halt auf Kosten des kulturellen Nutzens unseres Projekts.“