Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochabend in Osttirol. Ein Mopedauto geriet auf einer schneebedeckten Gemeindestraße ins Schleudern und stürzte anschließend rund 100 Meter über steiles Waldgelände ab. Der Lenker kam wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen glimpflich davon. Er war alkoholisiert!