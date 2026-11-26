Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochabend in Osttirol. Ein Mopedauto geriet auf einer schneebedeckten Gemeindestraße ins Schleudern und stürzte anschließend rund 100 Meter über steiles Waldgelände ab. Der Lenker kam wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen glimpflich davon. Er war alkoholisiert!
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizeiangaben gegen 23.15 Uhr. Der Einheimische war mit seinem Mopedauto auf einer Gemeindestraße in Nikolsdorf unterwegs, als er – wie er gegenüber der Exekutive angab – aufgrund des Schneefalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Mehrmals überschlagen
Das Mopedauto sei ins Schleudern geraten, kam über den Straßenrand hinaus und stürzte in weiterer Folge rund 100 Meter über steiles Waldgelände ab. „Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals“, so die Ermittler.
Lenker war betrunken
Der Lenker habe sich eigenständig aus dem Wrack befreien können. Wie durch ein Wunder erlitt er „nur“ leichte Verletzungen. „Ein Alkotest mit dem Lenker verlief positiv“, so die Exekutive.
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