Der Wintereinbruch führte auf Tirols Straßen am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen – unter anderem auch in Uderns im Zillertal. Eine 21-jährige Autolenkerin geriet mit ihrem Wagen ins Rutschen und schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Drei Personen erlitten Verletzungen.