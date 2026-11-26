Der Wintereinbruch führte auf Tirols Straßen am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen – unter anderem auch in Uderns im Zillertal. Eine 21-jährige Autolenkerin geriet mit ihrem Wagen ins Rutschen und schließlich auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Drei Personen erlitten Verletzungen.
Kurz nach 7 Uhr war die junge Einheimische mit ihrem Pkw auf der B169 Zillertalstraße talauswärts unterwegs. Als sie bei Uderns verkehrsbedingt abbremsen musste, „geriet ihr Fahrzeug auf der winterlichen Fahrbahn plötzlich ins Rutschen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Auf Gegenfahrbahn ausgewichen
Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich die Frau in ihrer ersten Reaktion auf die Gegenfahrbahn aus, wo es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 22-jährigen Einheimischen kam.
Lenker und Beifahrerin verletzt
Die Bilanz des Unfalls: Beide Lenker sowie eine 17-jährige Mitfahrerin im Auto der jungen Frau erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B169 musste nach dem Unfall für zwei Stunden gesperrt werden.
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