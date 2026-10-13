BMW fertigt in Steyr neues Bauteil für E-Motoren

Werk im Umbruch

Der Standort Steyr ist mit rund 4700 Mitarbeitern das größte Motorenwerk des deutschen Autokonzerns. Und es befindet sich im Umbruch: Heuer läuft die Serienproduktion von E-Motoren so richtig an, BMW plant eine Stückzahl von deutlich mehr als 100.000 der elektrischen Motoren. Gleichzeitig baut der Konzern in Steyr derzeit die Fertigung von Wasserstoff-Antrieben auf. Hauptgeschäft bleibt aber weiterhin die Produktion von Verbrenner-Motoren – zumindest vorerst.