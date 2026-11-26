Die Würfel sind gefallen! Am Donnerstagabend wurden die Gruppen für die 44. Ausgabe des traditionsreichen Fußball-Hallenturniers Salzburger Stier ausgelost. Und dabei zog Losfee Dusan Pavlovic zwei spannende Gruppen: Salzburger-Liga-Herbstmeister Bürmoos misst sich mit den Ligakonkurrenten SAK und Neumarkt sowie St. Koloman um Edeltechniker Stefan Federer. Außerdem schätzt Stier-Seele Thomas Selner Gruppe F mit Anif, Eugendorf, Anthering und Hallwang schwierig ein. „Es ist brutal“, grinste das Urgestein, das von 2. bis 6. Jänner in der Sporthalle Alpenstraße seine 25. Ausgabe erlebt. „Eine sehr lange Zeit“, blickte Selner mit Stolz zurück.