Der Salzburger Stier ist ausgelost! Anfang Jänner 2027 steigt die 44. Ausgabe des Traditionsturniers. Salzburgs Frauentrainer Dusan Pavlovic bescherte einige spannende Gruppen. Stier-Seele Thomas Selner steht vor seiner 25. Ausgabe.
Die Würfel sind gefallen! Am Donnerstagabend wurden die Gruppen für die 44. Ausgabe des traditionsreichen Fußball-Hallenturniers Salzburger Stier ausgelost. Und dabei zog Losfee Dusan Pavlovic zwei spannende Gruppen: Salzburger-Liga-Herbstmeister Bürmoos misst sich mit den Ligakonkurrenten SAK und Neumarkt sowie St. Koloman um Edeltechniker Stefan Federer. Außerdem schätzt Stier-Seele Thomas Selner Gruppe F mit Anif, Eugendorf, Anthering und Hallwang schwierig ein. „Es ist brutal“, grinste das Urgestein, das von 2. bis 6. Jänner in der Sporthalle Alpenstraße seine 25. Ausgabe erlebt. „Eine sehr lange Zeit“, blickte Selner mit Stolz zurück.
Titelverteidiger Hallein bekam von Ex-Sieger (2010 mit Austria Salzburg) und jetzigem Bullen-Frauen-Trainer Pavlovic eine machbare Gruppe zugelost.
Hallein-Sportchef David König nahm die Konkurrenten mit Siezenheim, Oberalm und Gneis stoisch zur Kenntnis: „Das passt schon.“
Beim Ladies-Hallencup gibt es bei der kommenden Ausgabe wieder zwei Gruppen, wobei sich das achte Team noch zwischen Seekirchen und Saaldorf entscheidet. Titelverteidiger ist Bergheim.
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