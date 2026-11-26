Weihnachtlich geschmückt präsentiert sich Gut Aiderbichl schon seit Mitte November. Am Donnerstag kam als Tüpfelchen auf dem I auch noch Schnee hinzu und machte die Weihnachtsstimmung auf dem Tierrettungshof in Henndorf perfekt. Eigentlich ein schöner Rahmen für die Weltpremiere des neuen Liedes von DJ Ötzi. Doch die Anreise gestaltete sich für den Sänger und die geladenen Gäste herausfordernd.