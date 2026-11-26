Weihnachtlich geschmückt präsentiert sich Gut Aiderbichl schon seit Mitte November. Am Donnerstag kam als Tüpfelchen auf dem I auch noch Schnee hinzu und machte die Weihnachtsstimmung auf dem Tierrettungshof in Henndorf perfekt. Eigentlich ein schöner Rahmen für die Weltpremiere des neuen Liedes von DJ Ötzi. Doch die Anreise gestaltete sich für den Sänger und die geladenen Gäste herausfordernd.
Lieder über die Liebe gibt es wie Sand am Meer. Lieder über die Freude am Autofahren eher weniger. Dennoch, das Repertoire diesbezüglich ist jetzt um einen Song reicher: DJ Ötzi präsentierte am Donnerstagabend seinen neuesten Hit „Steig ein!“ auf Gut Aiderbichl.
Auch das Publikum der Weltpremiere war durchaus PS-affin: Rund 300 geladene Gäste von Porsche Austria und Volkswagen versammelten sich bei der Veranstaltung. So zeigte sich unter anderem Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria, begeistert von der Song-Premiere.
Mit leichter Verzögerung konnte der Auftritt in Henndorf bei Salzburg dann doch trotz der widrigen Anreisebedingungen am Donnerstagabend stattfinden. Eigentlich gleich der nächste Anlass, um eine weitere PS-starke Lobeshymne auf den vor Ort eingesetzten Fuhrpark zu komponieren.
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