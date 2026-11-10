In diesem Gasthof packt der Opa (92) immer noch an

Bis zu 60 regionale Pilzsorten oder feinste Fische gehören zur Schmankerl-Palette beim Zacherlbräu in Bruck. Der Wirt mit viel Geschichte wird mittlerweile von der vierten Generation betrieben. Auch der Opa hilft immer noch mit.
Safranschirmling. Hexenröhrling. Anischampignons. Die Liste an heimischen Pilzen, die beim Zacherlbräu mitten im Ortskern von Bruck aufs Teller kommen, scheint endlos zu sein. „In der Schwammerl-Zeit sammeln wir bis zu 60 Sorten“, verrät Jörg Huber, der das Haus seit 2025 führt. Nicht nur die Stuben, auch der Gastgarten mit viel Schnitzereien und Schaustücken von früher sind besondere Platzerl.
In unserem Familienbetrieb wird Tradition groß geschrieben. Ich bin mittlerweile die vierte Generation und bin sehr stolz drauf.
Jörg Huber, Wirt vom Zacherlbräum in Bruck an der Glocknerstraße
Das Zacherlbräu gleich gegenüber der Brucker Kirche ist ein Generationen-Projekt: Der Opa kommt mit seinen 92 Jahren immer noch jeden Tag in die Küche und schneidet die Schnitzel. „Weil ich es einfach gern mache“, sagt er zufrieden. Ein eigenes Bier erinnert daran, dass früher hier auch einmal eine Brauerei war.
Das Wirtshaus hielt schon stürmischen Zeiten stand. Im Zweiten Weltkrieg war in der Stube eine Apotheke untergebracht. Später kamen die Amerikaner. Und mit der Großglockner Hochalpenstraße der touristische Ansturm, der durch die Ortsumfahrung wieder abflaute.
Heute gibt es zwei Ruhetage, Mittagsgeschäft nur von sonntags und viele Stammgäste, wie die Fischer. „Die Familie steht selbst in der Küche, da ist nichts fertig oder aufgetaut. Das sieht und schmeckt man“, schwärmen die Bäuerinnen.
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