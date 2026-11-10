In diesem Gasthof packt der Opa (92) immer noch an

Das Zacherlbräu gleich gegenüber der Brucker Kirche ist ein Generationen-Projekt: Der Opa kommt mit seinen 92 Jahren immer noch jeden Tag in die Küche und schneidet die Schnitzel. „Weil ich es einfach gern mache“, sagt er zufrieden. Ein eigenes Bier erinnert daran, dass früher hier auch einmal eine Brauerei war.