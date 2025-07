Nach Starkregen: Grüne fordern Entsiegelung

Einmal mehr waren die Florianijünger in den vergangenen Tagen gefragt: Sie waren mit dem Auspumpen von Kellern und Tiefgaragen beschäftigt – und auch Holzfäller-Arbeiten standen an. So musste ein Baum vor dem Achraintunnel geschlagen werden. Dieser drohte, auf die Straße zu stürzen. Nicht mehr gefällt werden musste ein alter Nussbaum in Rankweil. Aufgrund der starken Regenfälle war das Erdreich an einem steil abfallenden Hang so instabil, dass der Baum auf das Dach eines Carports krachte.