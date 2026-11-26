Fence Pierced
Major Response at voestalpine Substation
Several patrol cars rushed to a substation on Lunzerstraße in Linz on Wednesday evening. Employees of the voestalpine plant security service had discovered a hole in a fence.
Around 7:30 p.m., voestalpine security personnel alerted law enforcement after discovering a hole in a fence at the substation on Lunzerstraße. Several patrol cars arrived on the scene and searched the entire surrounding area.
No Evidence of Sabotage
According to initial reports, no evidence of sabotage has been found; an investigation is underway. Just last night, an act of sabotage at the Linz-Kleinmünchen substation caused a power outage affecting 20,000 households in southern Linz.
Investigations are ongoing
The blackout is believed to have been caused by a rock wrapped in wire that unknown individuals allegedly threw into the substation. Police and state security are investigating this incident as well, but authorities are remaining tight-lipped about the current status of the investigation.
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