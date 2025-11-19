Eliteliga-Torjäger im Training bei Bundesligist

Man mag sich ausreden auf die geringe Größe des Bundeslandes mit nur knapp mehr als 400.000 Einwohnern. Dieses Faktum wurde allerdings vor wenigen Jahren von Island ad absurdum geführt, weil der Inselstaat aus dem hohen Norden sich je einmal für die WM und EM qualifiziert hat. Und das mit ebenfalls 400.000 Einwohner. Fakt ist auch, dass viele – zu viele – Akteure, die in der Ländle-Akademie ausgebildet werden, den Weg ins Ausland suchen. Die allermeisten müssen dann aber feststellen, dass es eben doch nicht reicht, um im großen Fußballgeschehen unterzukommen. Die Konsequenz ist die Rückkehr in die Heimat. Oft frustriert vom Erlebten verschwinden die jungen, einst talentierten, Kicker in den unteren Ligen.