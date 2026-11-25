Doch das Thema wird weiter köcheln – nicht nur, weil auch nationale Medien auf die drohende Schuldenexplosion in der Steiermark aufspringen und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) am Mittwoch zu Gast im Ö1-Morgenjournal war. Am 16. Dezember wird das Budget für 2027 im Landtag beschlossen. Vorgelegt wurde es von der Regierung ja schon Mitte Oktober. Wie berichtet, sieht es eine Neuverschuldung von 594 Millionen Euro vor. Ehrenhöfer hofft aber, durch „konsequenten Vollzug“ ein besseres Ergebnis zu erzielen.