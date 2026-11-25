Der historische Misstrauensantrag gegen die ganze Landesregierung wurde abgelehnt, doch es bleibt in der Steiermark politisch brisant: Budget, Proteste, Baugesetz und Altstadtschutz – es wartet eine heiße Vorweihnachtszeit.
Exakt um 23.02 Uhr war es am Dienstag Gewissheit: Der Misstrauensantrag der SPÖ gegen die ganze Landesregierung – unterstützt von den anderen Oppositionsparteien – wurde erwartungsgemäß abgelehnt, die Mehrheit von FPÖ und ÖVP ließ nach zweieinhalbstündiger Debatte zur prekären Finanzlage nichts anbrennen.
Doch das Thema wird weiter köcheln – nicht nur, weil auch nationale Medien auf die drohende Schuldenexplosion in der Steiermark aufspringen und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) am Mittwoch zu Gast im Ö1-Morgenjournal war. Am 16. Dezember wird das Budget für 2027 im Landtag beschlossen. Vorgelegt wurde es von der Regierung ja schon Mitte Oktober. Wie berichtet, sieht es eine Neuverschuldung von 594 Millionen Euro vor. Ehrenhöfer hofft aber, durch „konsequenten Vollzug“ ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Protest im Vorweihnachtstrubel
Bereits fünf Tage zuvor, am 12. September, ruft die Bewegung „Steiermarkretten“ zum Protest gegen den Sparkurs – mitten im Adventtrubel in Graz. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Dienstag, als eine Gruppe vor dem Landhaus gegen das gekürzte Spitalsbudget demonstrierte. Am Tag zuvor übergab die Gewerkschaft Vida mehr als 1200 Protestunterschriften von Beschäftigten der Ordensspitäler und der Lebenswelten in Kainbach.
Es wartet also eine politisch heiße Vorweihnachtszeit zwischen Sparbemühungen und Protesten – garniert mit dem umstrittenen neuen Baugesetz, inklusive Änderungen im Grazer Altstadtschutz: Die Begutachtungsfrist dafür endet am 11. Dezember, die Beschlüsse folgen dann erst 2027.
Über Weihnachten werden die Regierungsparteien dann intensiv über die notwendigen Strukturreformen nachdenken, versprach ÖVP-Abgeordnete Martina Kaufmann im Landtag.
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