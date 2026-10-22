Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein Frontalangriff“

Grazer Altstadt: Empörte Grüne berufen Gipfel ein

Steiermark
22.10.2026 14:36
Judith Schwentner ist besorgt um den Schutz der Grazer Altstadt.
Judith Schwentner ist besorgt um den Schutz der Grazer Altstadt.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Reform des Grazer Altstadtschutzes lässt im Rathaus die Wogen hochgehen. Empört zeigt sich die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Sie befürchtet „eine massive Schwächung des Altstadtschutzes“ und beruft einen „dringenden Gipfel“ ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nur noch sechs statt bisher acht Mitglieder, keine Ersatzmitglieder mehr, ein stärkerer Einfluss des Landes, dafür weniger Rechte für die Altstadt-Sachverständigenkommission, die nur noch in Ausnahmefällen Gutachten erstellen wird: Die Pläne der Landesregierung, die am Donnerstag offiziell wurden, lassen im Grazer Rathaus die Wogen hochgehen. 

„Das ist ein Frontalangriff auf den Grazer Altstadtschutz! Das Land baut den Einfluss der Stadt ab und sichert sich selbst mehr Macht. Schnellere Verfahren sind sinnvoll, aber hier geht es offenbar nicht um besseren Altstadtschutz, sondern um dessen Aushöhlung. Das ist völlig inakzeptabel“, kritisiert Vizebürgermeisterin Schwentner.

Altstadtschutz-Reform
Die Pläne der Landesregierung

Die Altstadt-Sachverständigenkommission (ASVK) wird auf sechs Personen verkleinert – zwei (der Vorsitzende und der Stellvertreter) werden vom Land nominiert, je eine von Stadt Graz, Städtebund, Gemeindebund und Bundesdenkmalamt. Die Kommission wird bei Bauprojekten weiterhin Berichte und Empfehlungen abgeben und neue Schutzgebiete vorschlagen, aber nur noch in Ausnahmefällen (bei Streitfällen nach Aufforderung durch die Behörden) Gutachten selbst erstellen. Diese müssen die Bauherren künftig selbst bezahlen, der Sachverständige wird von der Stadt Graz aus einer Liste der ASVK bestimmt. 

Schwentner will das Land, die Stadt, die aktuelle Kommission und weitere Fachinstitutionen rasch zu einem Gipfel an einen Tisch holen. Im Gemeinderat bringen die Grünen zudem eine Petition zur Stärkung des Altstadtschutzes ein. „Mehr als 107.000 Menschen haben vor über 50 Jahren für den Schutz der Altstadt gekämpft“, erinnert Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder an eine Initiative der 1970er-Jahre, die dazu führte, dass die Grazer Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. 

Lesen Sie auch:
Für leer stehende Wohnungen ist in der Steiermark bald keine Abgabe mehr nötig.
„Kein Lenkungseffekt“
Nach 4 Jahren: Aus für steirische Leerstandsabgabe
22.10.2026

KPÖ: „Neue Spielräume für Bauträger“
Auch die KPÖ sieht die geplante Reform kritisch: „Blau-Schwarz verkauft den Abbau von Schutzbestimmungen als Deregulierung und stellt damit die Interessen der Baulobby über den Erhalt unseres historischen Erbes. Während Bauträgern neue Spielräume eröffnet werden, wird ein bewährtes unabhängiges Fachgremium zurückgedrängt. FPÖ und ÖVP nehmen damit in Kauf, dass wirtschaftliche Profitinteressen künftig stärker darüber entscheiden, wie sich unsere Stadt entwickelt“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
22.10.2026 14:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
112.042 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
101.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
97.680 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
975 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf