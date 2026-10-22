Grazer Altstadt: Empörte Grüne berufen Gipfel ein

Die Altstadt-Sachverständigenkommission (ASVK) wird auf sechs Personen verkleinert – zwei (der Vorsitzende und der Stellvertreter) werden vom Land nominiert, je eine von Stadt Graz, Städtebund, Gemeindebund und Bundesdenkmalamt. Die Kommission wird bei Bauprojekten weiterhin Berichte und Empfehlungen abgeben und neue Schutzgebiete vorschlagen, aber nur noch in Ausnahmefällen (bei Streitfällen nach Aufforderung durch die Behörden) Gutachten selbst erstellen. Diese müssen die Bauherren künftig selbst bezahlen, der Sachverständige wird von der Stadt Graz aus einer Liste der ASVK bestimmt.