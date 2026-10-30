Neues Gesetz: So soll Bauen beschleunigt werden

Wer ein altes Gebäude erbt oder kauft und dann umbauen möchte, steht oft vor einem Dilemma: Nicht mehr alle Unterlagen von einst sind vorhanden. Im schlimmsten Fall droht der Abriss, weil vor Jahrzehnten ein paar Zentimeter Abstand nicht eingehalten wurden. Künftig soll das keine große Hürde mehr sein. Es gibt nämlich Feststellungsverfahren, die Rechtssicherheit schaffen. Das gilt für Gebäude, die zumindest 30 Jahre alt sind und in diesem Zeitraum nie beanstandet wurden. Auch muss der Bau grundsätzlich der Widmung entsprechen. „Wir legalisieren keine Schwarzbauten“, betont Schmiedtbauer. Übrigens: Für Gebäude, die vor 1969 errichtet wurden, gilt der Rechtsschutz schon jetzt und auch weiterhin.