Das passiert in Zellen: Gift, Handys, Social Media

Posten aus der Zelle ist illegales Tagesgeschäft

Auch Social Media direkt im Häfen ist offenbar Tagesgeschäft. Der blaue Nationalrat: „Immer mehr verurteilte Straftäter sind sehr aktiv und posten aus der Zelle.“ Besonders die Plattform „Reddit“ scheint beliebt zu sein, regelmäßige Beiträge von aktuell in einer österreichischen Strafanstalt inhaftierten Personen würden dort veröffentlicht werden. Verbotene Kommunikation soll aber auch über TikTok und Instagram laufen.