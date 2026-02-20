Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Vorfälle:

Das Protokoll der nächtlichen Häfen-Kletterei

Wien
20.02.2026 05:00
(Bild: zVg)
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Christoph Budin
Von Stefan Steinkogler und Christoph Budin

Sobald Videos eines Vorfalles auf TikTok kursieren, ist es vorbei mit der Geheimhaltung. So geschehen im Falle junger Menschen, die des Nächtens am Nebendach der Justizanstalt in der Josefstadt herumturnten und die Zellen filmten. Die „Krone“ hat das Protokoll der Kletterei – es war übrigens nicht der einzige Vorfall dieser Art. 

0 Kommentare

Wuchtig sind die grauen Mauern, die sich im 8. Wiener Gemeindebezirk zwischen Landesgerichtsstraße, Alser Straße und Wickenburggasse erheben. Sie beherbergen das „Graue Haus“: So nennen Wiener den gesamten Komplex aus Straflandesgericht (auch liebevoll „Landl“ genannt) und dem größten Gefängnis Österreichs, der Justizanstalt Wien-Josefstadt. 

(Bild: Mario Urbantschitsch)

Österreichs größtes Gefängnis traditionell überbelegt
Mehr als 1200 Häftlinge sitzen aktuell im „Aansa“ hinter schwedischen Gardinen, dicht an dicht gedrängt. Denn eigentlich wären nur knapp 1000 Plätze vorgesehen. Kein neues Problem, die Justiz kämpft seit Jahren mit denselben Schwierigkeiten. Sicherheitsrelevante Vorfälle dringen trotzdem so gut wie nie durch die dicken Gemäuer des „Grauen Hauses“ nach draußen. 

Zitat Icon

22:18 Uhr: Meldung über anstaltsfremde Personen am Dachgerüst des Landesgerichtes.

Auszug aus dem Protokoll der Vorfälle

Baugerüst wirkt für Jugendliche wie eine Einladung
Es sei denn, jemand schmuggelt ein Handy ins Gefängnis und postet Fotos und Videos in sozialen Medien. Aktuell sind es aber weder geschmuggelte Handys noch Insassen, die für Aufregung sorgen. Sondern Jugendliche, die sich immer wieder Kletterpartien aufs Dach von Gericht und Häfen leisten. Der Grund: Seit geraumer Zeit ist ein großer Teil des Landesgerichts wegen umfassender Sanierungsmaßnahmen von außen eingerüstet. Für die Jugendlichen wirkt das Gerüst wie eine Einladung. 

Ein Justizwachebeamter erkannte die Fremden auf dem Dach.
Ein Justizwachebeamter erkannte die Fremden auf dem Dach.(Bild: P. Huber)

Protokoll gibt Einblick in nächtlichen WEGA-Einsatz
Die Videos, die nun auf TikTok auftauchten und teils von 100.000 Nutzern gesehen wurden, zeigen laut „Krone“-Informationen wohl eine Kletterei, die sich am 8. Februar abgespielt hat. Das Protokoll des Vorfalles liegt vor – und liest sich wie eine Folge des Kult-Krimis „Kottan“ ermittelt. Um exakt 22.18 Uhr wurden „drei anstaltsfremde Personen am Dachgerüst des Landesgerichtes (Alserstraße) gesichtet“, heißt es in dem Protokoll. Der Dachposten wurde verstärkt, sechs Minuten später wurde der Notruf 133 abgesetzt. 

Zitat Icon

22:40 Uhr: WEGA trifft am Einsatzort ein.

22 Minuten nach der Erstsichtung waren die Spezialkräfte vor Ort

„Anstaltsfremde Personen“ am Dach
Drei Inspektoren begleiteten die Polizei zur Außensicherung in die Alserstraße, die um 22.33 Uhr am „Landl“ eingetroffen war. Auch die Spezialeinheit WEGA war bereits um 22.40 Uhr vor Ort. Fünf Minuten später beobachtete man die „anstaltsfremden Personen“, wie sie sich am Dach von Hof 6 über Hof 5 bis Hof 4 bewegten. Offensichtlich versuchten die Jugendlichen noch, ohne von der Polizei erwischt zu werden, abzuhauen. Das Gerüst war bereits jedoch vollständig von der Polizei umstellt. 

Zitat Icon

23:10 Uhr: Die drei anstaltsfremden Personen wurden von der Polizei mitgenommen. 

Einsatz beendet, Sicherheit wiederhergestellt

„Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt“ – oder doch nicht? 
Die Jugendlichen gaben um 23 Uhr auf – sie kletterten laut Protokoll freiwillig über das Gerüst wieder nach unten und gaben an, über die Ecke Florianigasse und Landesgerichtsstraße auf das ungesicherte Gerüst gekommen zu sein. Der letzte Eintrag um 23.20 Uhr lautet: „Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt.“ Ob das tatsächlich der Fall ist, scheint fraglich. Laut einem Insider handelt es sich nämlich nicht um den einzigen Vorfall dieser Art. 

Zitat Icon

Bauliche, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen werden laufend evaluiert und den Erfordernissen angepasst fortgeführt.

Sina Bründler, Sprecherin Justizministerium

Seit November kam es zu mehreren Vorfällen
Seitdem das Baugerüst steht, sollen schon zig Male Unbekannte versucht haben, aufs Dach des Gerichts zu klettern. Auf das Dach der Justizanstalt zu kommen, gilt übrigens als beinahe unmöglich – es ist mit hohem Stacheldraht am Dach vom Gerichtsgebäude getrennt. Während es den Kletterern in einigen Fällen gelang, wieder unerkannt zu flüchten, soll die WEGA schon Ende November ausgerückt sein. 

Lesen Sie auch:
Der Blick (Bild links) aus einer Gefängniszelle in der Justizanstalt Josefstadt. Das rechte Bild ...
Große Sicherheitslücke
Wien: Unbekannte klettern für Video auf Häfn-Dach
18.02.2026
„Bitte helft mir“
Schwere Vorwürfe nach Suizid in Justizanstalt
18.02.2026

Sicherheitsmaßnahmen sollen verstärkt werden
Wenig überraschend, sollen die Sicherheitsmaßnahmen im Gefängnis nun verstärkt werden. Vor allem in der Nacht sollen die Posten verstärkt ihr Augenmerk Richtung Baugerüst und Dach richten. Auch die Linsen der Kameraüberwachung richten sich aktuell vermutlich häufiger Richtung Dach als üblich. Das Gerüst wird wohl auch zusätzlich gesichert. Die Maßnahmen „werden laufend evaluiert und den Erfordernissen angepasst“, heißt es aus dem Justizministerium.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-2° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
326.891 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
158.334 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
117.775 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1678 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
968 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Wien
Hunderte Einsatzkräfte
Platzverbot, Demos: Das gilt zum Akademikerball
Mehrere Vorfälle:
Das Protokoll der nächtlichen Häfen-Kletterei
Heute Entscheidung
Wer vertritt Österreich beim Song Contest in Wien?
Live in der Stadthalle
Herbert Grönemeyer: Klare Worte und Bühnenpower
Krone Plus Logo
Kaum zu glauben
Diese bizarren Anfragen stellen Wiener an Behörden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf