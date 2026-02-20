Das Protokoll der nächtlichen Häfen-Kletterei

„Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt“ – oder doch nicht?

Die Jugendlichen gaben um 23 Uhr auf – sie kletterten laut Protokoll freiwillig über das Gerüst wieder nach unten und gaben an, über die Ecke Florianigasse und Landesgerichtsstraße auf das ungesicherte Gerüst gekommen zu sein. Der letzte Eintrag um 23.20 Uhr lautet: „Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt.“ Ob das tatsächlich der Fall ist, scheint fraglich. Laut einem Insider handelt es sich nämlich nicht um den einzigen Vorfall dieser Art.