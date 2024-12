Wien soll bald zur Musical-Hauptstadt werden

Am Mittwochnachmittag wurden die Pläne in der MuseumsQuartier Libelle in hochkarätiger Runde präsentiert. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will Wien als Musicalstandort an die Spitze Europas führen. „Mit diesem Projekt wird das kulturelle und touristische Profil der Stadt ganz entscheidend ergänzt. Die daraus zu erwartenden positiven wirtschaftlichen Effekte erfreuen mich ganz besonders, schließlich erwarten wir hier eine nachhaltige Stärkung des Standorts Wien“, so Hanke.