Das Tief „Xela“ lässt am Donnerstag Winter in unser Land einziehen! Grazer und Grazerinnern dürfen sich auf zehn Zentimeter Schnee freuen. Der Winterdienst ist für alle Fälle gerüstet.
Die frostigen Morgen der letzten Tage ließen den Wintereinbruch schon erahnen, jetzt ist es endlich so weit: „In der Nacht auf Donnerstag wird es spannend“, gibt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann Einblick in seine Wetterprogramme. „Ein Tief über dem Mittelmeer bringt feuchte Luft nach Europa und trifft hierzulande auf kalte Luft.“
In den frühen Morgenstunden wird es voraussichtlich regnen, ehe daraus ab sechs Uhr große Schneeflocken werden. Das Tief mit dem Namen „Xela“ bringt in der ganzen Steiermark leichten Schneefall – kräftig dürfte er in Graz ausfallen: „Bis zum späten Vormittag rechnen wir mit zehn Zentimetern.“
In Graz erwarten wir am Donnerstagmorgen Temperaturen um null Grad. Ab circa sechs Uhr geht der leichte Regen in einen kurzen, aber kräftigen Schneefall über.
Nikolas Zimmermann
Meteorologe bei Ubimet
Bild: UBIMET
Die größten Mengen prognostiziert Zimmermann mit 15 bis 20 Zentimetern für das Grazer Bergland, die Koralpe und den Packsattel. Fünf Zentimeter sind es immerhin auch in der Süd- sowie in der Obersteiermark. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag in den „zarten Plusgraden“, bei etwa drei Grad.
Sie halten Straßen und Schienen schneefrei
Der Winterdienst ist bereits für den Wintereinbruch gerüstet: Insgesamt stehen beim Straßenerhaltungsdienst (STED) 600 Mitarbeiter und 220 Einsatzfahrzeuge parat. Während eines durchschnittlichen Winters beläuft sich der Gesamtverbrauch an Streusalz auf etwa 30.000 Tonnen.
Ebenso gerüstet sind die ÖBB: Entlang des Bahnnetzes liefern 56 Wetterstationen kontinuierlich Daten zu Temperatur, Wind und Niederschlag. Heuer kommen zudem erstmals spezielle Schneedeckensensoren zum Einsatz, die per Funk vor gefährlichen Situationen warnen.
Zimmermann geht davon aus, dass es auch in der restlichen Woche frühwinterlich bleibt, wenn auch ohne zusätzlichen Neuschnee. Und die langfristigen Prognosen? „Der Dezember wird aus jetziger Sicht eher schneearm.“ Auch für den Heiligen Abend kann der Meteorologe nichts versprechen: „Für weiße Weihnachten braucht es viel Glück.“
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