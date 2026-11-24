Die größten Mengen prognostiziert Zimmermann mit 15 bis 20 Zentimetern für das Grazer Bergland, die Koralpe und den Packsattel. Fünf Zentimeter sind es immerhin auch in der Süd- sowie in der Obersteiermark. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag in den „zarten Plusgraden“, bei etwa drei Grad.