Bis 18. Dezember können sich Interessenten für das Reha-Zentrum in Aflenz melden. Das Land ist grundsätzlich zu einer Beteiligung bereit, wartet vorerst aber ab – was die SPÖ im Landtag verwundert.
Seit März wird intensiv um die Zukunft des Reha-Zentrums in Aflenz gerungen. Die PVA will den Standort nach St. Radegund verlagern, 130 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. In einer europaweiten Marktsondierung sucht die Pensionsversicherung bis 18. Dezember nach möglichen neuen Betreibern, welche den Standort übernehmen und möglicherweise sogar ausbauen können.
Auch das Land wurde explizit eingeladen, denkbar wären in Aflenz etwa Betten für die Übergangspflege. Grundsätzlich zeigt sich die Landesregierung für eine Minderheitsbeteiligung nicht abgeneigt, hält den Ball aber flach – das war auch bei der Landtagssitzung am Dienstag der Fall. Dort wollte die SPÖ in einer dringlichen Anfrage den Stand der Gespräche erfahren.
Landesregierung wartet den 18. Dezember ab
„Das ist eine Chance“, appellierte Parteichef Max Lercher an die FPÖ-ÖVP-Regierung, offensiv zu werden. Doch ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl blieb defensiv: Man wartet den 18. Dezember einmal ab und schaut, welche Zukunftskonzepte vorgelegt werden und ob konkrete Beteiligungsangebote kommen. Generell trage in erster Linie die PVA und in zweiter Linie das SPÖ-geführte Sozialministerium für den Standort die Verantwortung, diese könne man nicht einfach auf das Land übertragen. Ähnlich argumentierte im Landtag der aus der Region stammende FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer.
Verwundert zeigte sich darüber Lercher: Er sei davon ausgegangen, dass das Land bis zum 18. Dezember Position beziehen werde. Er appellierte: „Wir können es retten, wenn wir wollen.“ Zumindest in dieser Hoffnung trifft er sich mit der ÖVP-Abgeordneten Sandra Holasek. Diese sagt: „Wir werden es gemeinsam schaffen.“
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