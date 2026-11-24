Landesregierung wartet den 18. Dezember ab

„Das ist eine Chance“, appellierte Parteichef Max Lercher an die FPÖ-ÖVP-Regierung, offensiv zu werden. Doch ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl blieb defensiv: Man wartet den 18. Dezember einmal ab und schaut, welche Zukunftskonzepte vorgelegt werden und ob konkrete Beteiligungsangebote kommen. Generell trage in erster Linie die PVA und in zweiter Linie das SPÖ-geführte Sozialministerium für den Standort die Verantwortung, diese könne man nicht einfach auf das Land übertragen. Ähnlich argumentierte im Landtag der aus der Region stammende FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer.