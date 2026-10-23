Ringen um Reha-Zentrum: Offene Briefe, vage Worte

Landesregierung bleibt unverbindlich

Die beiden angesprochenen Regierungsmitglieder verweisen darauf, dass man Gespräche mit Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und der PVA führt und sich der Landtag einstimmig für den Erhalt der Einrichtung ausgesprochen hat. „Das Land wird im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten dazu beitragen, eine nachhaltige Perspektive für den Standort Aflenz zu entwickeln.“ Klar sei aber auch: „Es kann nicht Aufgabe der Bundesländer sein, sämtliche Leistungen zu übernehmen, die der Bund, seine Träger oder die Selbstverwaltung streichen oder kürzen.“