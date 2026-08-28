Kampf für Reha-Zentrum erreicht das Ministerium

Schumann kann die Entscheidung nicht unmittelbar beeinflussen. Sie betont im Anschluss an das Treffen, weiter „eine Rolle als Brückenbauerin“ zwischen PVA, Land Steiermark, der Region und allen weiteren Beteiligten wahrnehmen zu wollen. Man dürfe bei solchen Entscheidungen nie aus dem Blick verlieren, was sie für die betroffenen Patienten bedeuten. „Gerade Aflenz könnte bei einer guten und zukunftsorientierten Lösung einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgung leisten und damit auch zur Entlastung der steirischen Spitäler beitragen.“