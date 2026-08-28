Kampf für Reha-Zentrum erreicht das Ministerium

Der Kampf um den Erhalt des Reha-Zentrums Aflenz geht weiter: Am Freitag wurde eine Petition an die Gesundheitsministerin übergeben, die SPÖ will in der steirischen Politik weiter Druck machen.
Nach der Sommerpause nimmt der Kampf zum Erhalt des Reha-Zentrums Aflenz wieder Fahrt auf. Eine von Peter Redl initiierte Petition mit exakt 13.363 Unterschriften wurde am Freitagnachmittag in Wien SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann übergeben. Ziel ist es, die Fusion des PVA-Standorts Aflenz mit jenem in St. Radegund zu verhindern – immerhin geht es auch um 130 Arbeitsplätze in der obersteirischen Region.
Schumann kann die Entscheidung nicht unmittelbar beeinflussen. Sie betont im Anschluss an das Treffen, weiter „eine Rolle als Brückenbauerin“ zwischen PVA, Land Steiermark, der Region und allen weiteren Beteiligten wahrnehmen zu wollen. Man dürfe bei solchen Entscheidungen nie aus dem Blick verlieren, was sie für die betroffenen Patienten bedeuten. „Gerade Aflenz könnte bei einer guten und zukunftsorientierten Lösung einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgung leisten und damit auch zur Entlastung der steirischen Spitäler beitragen.“
Investiert das Land Steiermark?
Die PVA ist ja mittlerweile bereit, in Aflenz zu bleiben – wenn ein Partner einsteigt und ausbaut, etwa mit Übergangspflege-Betten. „Wir appellieren an das Land, den Ball aufzugreifen“, sagt der SPÖ-Abgeordnete und Turnauer Bürgermeister Stefan Hofer. „Die Menschen in Aflenz erwarten zu Recht, dass die Landesregierung jetzt ihre Möglichkeit ausschöpft und aktiv für den Standort kämpft.“
Der steirische SPÖ-Parteichef Max Lercher lädt am 17. September, im Rahmen seiner „Einspruch!“-Tour, zu einer Veranstaltung zum Erhalt des Reha-Zentrums nach Aflenz: „Wir werden nicht lockerlassen!“
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