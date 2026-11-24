Genialer Hollodri. Gauner, genialer Manager, genialer Entwickler, Hollodri – was ist dieser Jensen Huang für ein begnadeter Typ, dass er sogar von Präsident Trump quasi begnadigt wird, obwohl er offensichtlich einer chinesischen Spionin auf den Leim gegangen ist? Die ganze Welt spricht – und die „Krone“ berichtet heute groß – über den Gründer und Chef des Nvidia-Konzerns, der die wichtigen Chips für die Künstliche Intelligenz liefert. Eine schillernde Persönlichkeit mit dunklen Flecken, die wenige Tage nach der Abberufung wieder an die Konzernspitze zurückkehren durfte. Womit sich der Börsenabsturz der Nvidia-Aktie in Windeseile wieder ausglich und manche, vermutlich nicht zuletzt Trump und sein Umfeld, Riesengewinne machten.
Keine „lahme Ente“. Mit Huang, aber vor allem seinem Schutzherrn Trump beschäftigt sich heute in der „Krone“ auch Weltkenner Kurt Seinitz in seinem Kommentar auseinander. Er schreibt unter anderem: „Trump sprach ein Machtwort – und der Aufsichtsrat des (vor dem Absturz) größten börsennotierten Unternehmens der USA, Nvidia, ging in die Knie. So sieht die Macht eines Präsidenten der USA aus, auch wenn er ein Wahlverlierer ist wie Trump.“ Trump habe auch gezeigt, dass er nicht die Absicht habe, sich vom oppositionellen Kongress Fesseln anlegen zu lassen. Seinitz: „Bei jedem seiner Auftritte tut er weiter so, als gäbe es das Parlament gar nicht.“ Jedenfalls findet der „Krone“-Außenpolitik-Doyen, dass „Lahme Enten“ anders aussehen. Da hat er recht!
Kommen Sie gut durch den Mittwoch!
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