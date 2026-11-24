Keine „lahme Ente“. Mit Huang, aber vor allem seinem Schutzherrn Trump beschäftigt sich heute in der „Krone“ auch Weltkenner Kurt Seinitz in seinem Kommentar auseinander. Er schreibt unter anderem: „Trump sprach ein Machtwort – und der Aufsichtsrat des (vor dem Absturz) größten börsennotierten Unternehmens der USA, Nvidia, ging in die Knie. So sieht die Macht eines Präsidenten der USA aus, auch wenn er ein Wahlverlierer ist wie Trump.“ Trump habe auch gezeigt, dass er nicht die Absicht habe, sich vom oppositionellen Kongress Fesseln anlegen zu lassen. Seinitz: „Bei jedem seiner Auftritte tut er weiter so, als gäbe es das Parlament gar nicht.“ Jedenfalls findet der „Krone“-Außenpolitik-Doyen, dass „Lahme Enten“ anders aussehen. Da hat er recht!