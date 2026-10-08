Maskierte trieben Migranten in Richtung Lettland

Laut Grenzschutz-Chef Guntis Pujāts wurden zwei Kameras gestohlen. Er vermutete, dass es sich bei den Maskierten um Mitglieder der organisierten Kriminalität handle, die das Wohlwollen der Behörden in Minsk ausgenutzt hätten. Die lettische Regierung hat, wie auch die polnische und litauische, das autoritär regierte Belarus wiederholt beschuldigt, in organisierter Form Migrantinnen und Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. In diesem Jahr wurden bisher fast 12.000 Menschen am illegalen Grenzübertritt gehindert.