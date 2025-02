Neuer „Landesanzug“ im Schatten einer Insolvenz

Die neue Herrentracht „Der Oberösterreicher“ wurde in einer Fest- oder Alltagsvariante entworfen. Die Herstellung des „Landesanzugs“ wird aber nun durch die wirtschaftlichen Probleme des Salzburger Trachtenunternehmens Gössl überschattet. Laut OÖ Landes Kultur-GmbH ist aber in zwei bis drei Wochen eine Lösung in Sicht.