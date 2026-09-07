Jessica Alba begeistert mit Urlaubsfotos im Bikini

„Wie kann man bitte nach drei Kindern so einen Traumkörper haben?“ Ihre Fans schwärmten über Jessica Alba. Die 45-Jährige belegte nämlich in neuen Bikini-Fotos aus dem Italien-Urlaub, dass bei ihr Alter nur eine Zahl ist und sie noch immer denselben himmlischen Traumkörper hat wie zu „Dark Angel“-Zeiten.