Jessica Alba begeistert mit Urlaubsfotos im Bikini

„Wie kann man bitte nach drei Kindern so einen Traumkörper haben?“ Ihre Fans schwärmten über Jessica Alba. Die 45-Jährige belegte nämlich in neuen Bikini-Fotos aus dem Italien-Urlaub, dass bei ihr Alter nur eine Zahl ist und sie noch immer denselben himmlischen Traumkörper hat wie zu „Dark Angel“-Zeiten.
Die Schauspielerin teilte auf ihrem Instagram gleich mehrere Urlaubs-Fotos, die sie neben ihrem Lebensgefährten Danny Ramirez zeigten. In einigen davon trägt sie einen türkisfarbenen Häkel-String-Bikini und sonnt sich neben ihrem Beau in Bella Italia. Sie kombinierte den Look mit einer Sonnenbrille, Creolen und mehreren filigranen Halsketten.
„Der Sommer und das Leben“
In einem weiteren Schnappschuss kuschelte sich der 12 Jahre jüngere „Top Gun: Maverick“-Darsteller an Alba, die diesmal einen bordeauxfarbenen Bandeau-Bikini trug und gab ihr einen Kuss auf nackte Schulter auf dem Strandtuch.
„Der Sommer und das Leben waren einfach“, schrieb sie zu ihrer Bildergalerie, die sie auch mit mehreren Freundinnen zeigt.
In den Kommentaren schwärmten die Fans von den Urlaubsaufnahmen. Eine Person schrieb „Das ist wahre Schönheit, ich liebe es.“ Eine weitere fügte hinzu: „Wer dich an seiner Seite hat, hat automatisch einen Traumurlaub!“
Die dreifache Mutter teilt ihre Kinder mit ihrem Ex-Mann Cash Warren, von dem sie sich im Februar offiziell scheiden ließ. Mit Ramirez (33) veröffentlicht sie regelmäßig freizügige Urlaubsfotos. Erstmals wurden Alba und Ramirez im Mai 2025 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einem romantischen Date in London beim Küssen gesehen worden waren.
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