Neue Entwicklungen rund um den islamischen Religionsunterricht in Österreich! Ein Fachinspektor aus Vorarlberg wurde zum Generalsekretär einer umstrittenen islamischen Organisation gewählt. Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) fordert Konsequenzen.
Konkret geht es um den islamischen Religionsunterricht in Vorarlberg, Abdi Taşdöğen wurde Anfang November im deutschen Hagen zum Generalsekretär der Islamischen Glaubensgemeinschaft Milli Görüş (IGMG) gewählt – und genau diese Organisation wird vom deutschen Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft.
Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen.
Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP)
Brisant: Taşdöğen wurde von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) als Fachinspektor bestellt und wird gemäß Religionsunterrichtsgesetz übrigens aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Integrationsministerin Claudia Bauer fordert erneut – wie berichtet – eine strengere staatliche Kontrolle: „Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden“.
Religionsunterricht dürfe kein Raum für Indoktrinierung oder Parallelgesellschaften sein, betont die schwarze Politikerin weiter. Die bereits im Regierungsprogramm vereinbarte staatliche Fachaufsicht soll nun auch Teil des geplanten Maßnahmenpakets gegen den Politischen Islam werden.
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