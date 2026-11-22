Brisant: Taşdöğen wurde von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) als Fachinspektor bestellt und wird gemäß Religionsunterrichtsgesetz übrigens aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Integrationsministerin Claudia Bauer fordert erneut – wie berichtet – eine strengere staatliche Kontrolle: „Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden“.