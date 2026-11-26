„Brauchen Kapazitäten bei Mittelschulen“

„Die Entscheidung für die Mittelschule Dr. Renner ist eine wichtige und notwendige Entscheidung für den Bildungsstandort Graz. Gerade im Mittelschulbereich benötigen wir zusätzliche Kapazitäten“, sagt Hohensinner. Er betont jedoch, dass die Probleme mit diesem einen Schulausbau nicht gelöst sind. „Wir brauchen endlich einen ehrlichen und realistischen Fahrplan für die gesamte Schulbauoffensive“, fordert der Bildungsstadtrat, der derzeit in der Opposition ist.