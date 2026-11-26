Dass der Finanzstadtrat den Ausbau mehrerer Grazer Brennpunktschulen im Frühling verschoben hatte, sorgte für Entsetzen. Im Rathaus reagiert man jetzt: Für die Mittelschule Dr. Renner sollen Gelder fließen. Andere Projekte liegen aber weiter auf Eis – trotz vorheriger Zusage. Der Ärger darüber wächst.
Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten, nachdem Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) im Frühjahr verkündet hatte, dass 113 Millionen Euro an Investitionen in Schulen verschoben werden. Die Direktoren der am meisten betroffenen Schulen – Mittelschule Dr. Renner, MS Straßgang, MS Albert Schweitzer, Volksschule Algersdorf, VS Bertha von Suttner – kritisierten die Kürzungen. Brisant: Fast alle diese Schulen finden sich auf der Liste der Brennpunktschulen.
Doppelt so viele Klassen, neue Konzepte
Nun werden doch Gelder locker gemacht. Bereits im Dezember soll im Gemeinderat der Beschluss für die Mittelschule Dr. Renner gefasst werden, rund 35 Millionen Euro sind veranschlagt. Aus acht sollen 16 Klassen werden. Auch inklusive Klassen sowie Hitzeschutzkonzepte sind vorgesehen. Im Sommer 2027 soll der Umbau beginnen und bis 2030 fertig sein.
Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat darauf gepocht, dass ein Ausschuss aus Finanzdirektion, Stadtbaudirektion, GBG und politischen Büros einberufen wird. Dort wurde das Projekt nun priorisiert.
„Brauchen Kapazitäten bei Mittelschulen“
„Die Entscheidung für die Mittelschule Dr. Renner ist eine wichtige und notwendige Entscheidung für den Bildungsstandort Graz. Gerade im Mittelschulbereich benötigen wir zusätzliche Kapazitäten“, sagt Hohensinner. Er betont jedoch, dass die Probleme mit diesem einen Schulausbau nicht gelöst sind. „Wir brauchen endlich einen ehrlichen und realistischen Fahrplan für die gesamte Schulbauoffensive“, fordert der Bildungsstadtrat, der derzeit in der Opposition ist.
„Auch wenn wir aufgrund der finanziellen Situation genau überlegen müssen, welche Investitionen wir wann umsetzen, stehen wir zu unseren Schulprojekten. Die weiteren Schulbau- und Sanierungsprojekte werden Schritt für Schritt folgen“, meint Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).
„Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Kindern“
Diesen Optimismus teilen die genannten Schulen aber nicht. Bei Barbara Gmeiner, Direktorin der Volksschule Bertha von Suttner, hätte der Umbau statt im Sommer 2026 im Herbst 2026 starten sollen. „Es ist nichts passiert, wir hatten schon alles in Siedelkartons verpackt“, sagt sie zur „Krone“.
Wir haben bis jetzt keine Antwort aus dem Büro Eber erhalten.
Barbara Gmeiner, Direktorin der Volksschule Bertha von Suttner
Im Oktober hat sie mit ihrem Kollegen, dem Direktor der MS Albert Schweitzer, bei Manfred Eber nachgefragt. „Eine Antwort haben wir bis jetzt nicht vom Finanzstadtrat erhalten!“ Dabei bräuchte Gmeiner dringend neue Klassen. „Wir wissen nicht mehr wohin mit den Kindern mit mehr Bedürfnissen“, so die Direktorin. Hohensinner meint Richtung Koalition: „Wer Bildungsinfrastruktur ernst nimmt, muss für Planungssicherheit sorgen.“
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