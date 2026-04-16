Sparpaket an Grazer Schulen sorgt für Entsetzen

Brisant: Fast alle diese Schulen finden sich auf der Liste der Brennpunktschulen, die vom Bildungsministerium mehr Geld für Lehrpersonal bekommen sollen. In den Schulen und in der steirischen Bildungsdirektion herrscht ob der Neuigkeiten Aufruhr. Am Freitag um zehn Uhr treten die fünf Direktoren der betroffenen Schulen gemeinsam vor die Presse, um ihren Unmut kundzutun.