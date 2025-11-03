Iran: Mädchen aus Zwangsehe droht Hinrichtung

Gesetz erlaubt Zwangsehen mit Minderjährigen

Insgesamt wurden laut dem Iran Open Data Center zwischen den Jahren 2014 bis 2021 über 1.077.000 Fälle von Zwangseheschließungen bei Mädchen unter 18 Jahren registriert. Daneben wird aber eine große Dunkelziffer vermutet, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass viele Zwangsehen mit Minderjährigen nicht registriert sind. Die gesetzlichen Mindestheiratsalter im Iran sind 13 Jahre für Mädchen und 15 Jahre für Buben – mit Zustimmung und gerichtlicher Prüfung können auch jüngere Verheiratungen möglich sein.