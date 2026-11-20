Die Temperaturen zeigen sich am Sonntag und Montag gedämpft: „Es wird um oder unter null Grad haben“, sagt Zimmermann. Aber: Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter. Ergiebiger schneien könnte es dann ab Donnerstag – allerdings sind sich die Modelle über die weitere Entwicklung noch nicht einig.

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