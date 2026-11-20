Ein markanter Kaltlufteinbruch lässt die Temperaturen in der Steiermark in den nächsten Tagen spürbar sinken, Schnee könnte kommende Woche bis auf 500 Meter fallen. Vorsicht ist vor allem Sonntagabend auf höhergelegenen Straßen geboten.
Nass und trüb beginnt der heutige Samstag in der nördlichen Obersteiermark. Wer also nicht unbedingt außer Haus muss, kann sich gleich wieder die Bettdecke über die Ohren ziehen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter, damit wird’s in einem ersten Schwung nur auf den Bergen weiß, in den Tallagen regnet es verbreitet.
Nord-Süd-Gefälle
Ganz anders präsentiert sich das Wetter südlich des Mur- Mürztals: „Hier verläuft der Tag trocken und sonnig, mitunter auch leicht föhnig“, sagt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Entsprechend groß sind die Temperaturunterschiede: Während es in Mariazell maximal vier Grad hat, sind in Leibnitz bis zu zwölf Grad möglich.
In der zweiten Hälfte der nächsten Woche könnte es mehr Schnee geben. Noch gehen die Wettermodelle allerdings auseinander.
Nikolas Zimmermann, Ubimet-Meteorologe
Bild: UBIMET
Der Sonntag geht dann vielerorts zwar wieder trocken los, im Laufe des Tages beginnt es aus Richtung Westen jedoch wieder zu regnen. „Der Niederschlag breitet sich aufs ganze Bundesland aus, nur ganz im Norden könnte es trocken bleiben“, meint der Experte.
Winterreifen sind Pflicht
Vorsicht ist in den Abendstunden vor allem auf den steirischen Passstraßen geboten. Da die Schneefallgrenze weiter sinkt, muss etwa am Neumarktersattel oder am Packsattel mit winterlichen Fahrverhältnissen gerechnet werden.
Die Temperaturen zeigen sich am Sonntag und Montag gedämpft: „Es wird um oder unter null Grad haben“, sagt Zimmermann. Aber: Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter. Ergiebiger schneien könnte es dann ab Donnerstag – allerdings sind sich die Modelle über die weitere Entwicklung noch nicht einig.
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