Dramatische Szenen Montagabend in Oberhofen im Tiroler Oberland: In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung im Obergeschoss in Vollbrand. Mehrere Bewohner mussten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine fünfköpfige Familie musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in Oberhofen alarmiert. Die Feuerwehren Oberhofen und Telfs rückten mit einem Großaufgebot an und konnten den Brand schließlich unter schwerem Atemschutz mittels Innenangriff bekämpfen und löschen.
Für die umfangreichen Löscharbeiten mussten zudem Teile des Daches sowie die Zwischendecke geöffnet werden.
Alle Wohnungen im Haus sind derzeit nicht bewohnbar.
Ermittler von der Polizei
Ehepaar und Kinder in Klinik gebracht
„Ein Ehepaar sowie deren drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sowie aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in die Innsbrucker Klinik gebracht“, heißt es vonseiten der Polizei.
Die anderen Bewohner konnten laut Exekutive in privaten Wohnungen untergebracht werden oder würden sich aktuell im Urlaub befinden. „Alle Wohnungen im Haus sind derzeit nicht bewohnbar“, so die Ermittler.
Genaue Brandursache noch unklar
Anhand der vorgefundenen Brandspuren gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen sein dürfte. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.
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