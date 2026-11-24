Dramatische Szenen Montagabend in Oberhofen im Tiroler Oberland: In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung im Obergeschoss in Vollbrand. Mehrere Bewohner mussten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine fünfköpfige Familie musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.