Das Feuer war am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, von einem Spaziergänger entdeckt und gemeldet worden. Das Wohnhaus war zu diesem Zeitpunkt unbewohnt. Der Eigentümer hatte jedoch am Vormittag desselben Tages den Ofen eingeheizt, da das Gebäude im Winter wieder bewohnt werden soll, hieß es.