Nach dem Brand eines derzeit unbewohnten Wohnhauses in See im Tiroler Paznauntal steht nun die Ursache des Feuers fest. Wie die Polizei mitteilte, war ein Hitzestau hinter einer Holzvertäfelung im Bereich eines Ofens für den Brandausbruch verantwortlich.
Das Feuer war am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, von einem Spaziergänger entdeckt und gemeldet worden. Das Wohnhaus war zu diesem Zeitpunkt unbewohnt. Der Eigentümer hatte jedoch am Vormittag desselben Tages den Ofen eingeheizt, da das Gebäude im Winter wieder bewohnt werden soll, hieß es.
Rund 100 Einsatzkräfte rückten an
Die Feuerwehren aus Landeck, See und Kappl standen mit rund 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Stunden später, gegen 1 Uhr, konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.
Experten gingen Ursache auf den Grund
Am Donnerstag wurde die Brandursachenermittlung vonseiten der Polizei aufgenommen. „Die Erhebungen erfolgten im Beisein eines Sachverständigen der Brandverhütung Tirol“, schilderte die Exekutive am Freitag.
Dabei habe festgestellt werden können, dass sich hinter einer Holzvertäfelung im Bereich des benutzten Ofens ein Hitzestau gebildet hatte. In weiterer Folge habe sich daraus zunächst ein Schmor- bzw. Schwelbrand entwickelt, der schließlich zum eigentlichen Brandausbruch führte.
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