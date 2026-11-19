Feueralarm am Mittwochabend im Tiroler Oberland: Ein Spaziergänger bemerkte einen Brand in einem derzeit unbewohnten Wohnhaus in See. Rund 100 Florianis kämpften stundenlang gegen die Flammen.
Gegen 21.30 Uhr schlug der Spaziergänger am Mittwochabend Alarm. „Das Gebäude war derzeit unbewohnt, sollte aber im Winter wieder bezogen werden“, heißt es seitens der Polizei.
Genaue Brandursache noch unklar
Aus diesem Grund hatte der Eigentümer noch am Vormittag den Ofen eingeheizt. „Ob dies mit dem Feuer in Zusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so die Exekutive.
Stundenlanger Einsatz
Die Feuerwehren aus See, Kappl und Landeck rückten mit rund 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen an. Erst gegen 1 Uhr früh konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Auch Rettung, Polizei sowie ein Mitarbeiter der Tinetz standen im Einsatz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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