Manchmal braucht es nur ein kleines Schmuckstück um Großes zu bewirken. Swarovski unterstützt RollOn Austria erneut mit einer ganz besonderen Halskette.
Im Rahmen der 29. RollOn-Gala wurde die Halskette Finja der Öffentlichkeit vorgestellt. Die zarte Silberkette mit dem einflügeligen Engel, verziert mit Swarovski-Kristallen, knüpft an die Geschichte des vor 13 Jahren entstandenen Schutzengels Natasha an.
Es zeigt mir, dass eine aus Schmerz entstandene Botschaft bis heute nichts an Bedeutung verloren hat.
Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria
Bild: RollOn Austria
Damals sorgte ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, in dem ein Kind mit Behinderung als Schaden bezeichnet wurde, für große Diskussion. Betroffen von der Geschichte entwarf RollOn in Zusammenarbeit mit Markus Langes-Swarovski die Halskette Natasha. Aus dem Schadensfall soll ein Schmuckstück werden.
Ein neues Schmuckstück, eine zeitlose Botschaft
13 Jahre später wird die Geschichte mit Finja weitergeschrieben. Mit an Bord ist wieder Markus Langes-Swarovski. Mit einem dezenteren Design haben bereits hunderte Halsketten ein neues Schmuckkästchen gefunden. Um den Hals getragen, soll die Kette jeden daran erinnern, dass wahre Schönheit nicht in körperlicher Vollkommenheit liegt, sondern in der Einzigartigkeit eines jeden Menschen.
„Es zeigt mir, dass eine Botschaft, die vor vielen Jahren aus Schmerz und Betroffenheit geboren wurde, bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren hat“, sagt Marianne Hengl Obfrau von RollOn Austria. Mit jedem Kauf von Finja wird die Arbeit von RollOn Austria unterstützt.
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