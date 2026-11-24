Ein neues Schmuckstück, eine zeitlose Botschaft

13 Jahre später wird die Geschichte mit Finja weitergeschrieben. Mit an Bord ist wieder Markus Langes-Swarovski. Mit einem dezenteren Design haben bereits hunderte Halsketten ein neues Schmuckkästchen gefunden. Um den Hals getragen, soll die Kette jeden daran erinnern, dass wahre Schönheit nicht in körperlicher Vollkommenheit liegt, sondern in der Einzigartigkeit eines jeden Menschen.