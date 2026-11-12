Köche und Promis im Einsatz für bedürftige Kinder

20.000 Euro für den guten Zweck

Auch die Künstler Patricia Karg, Katharina Cibulka und Günther Villgrattner stellten sich in den Dienst der guten Sache. Die beiden Vier-Hauben-Köche Alexander und Armin Gründler vom Kulinarik- & Genießerhotel Alpin in Achenkirch kreierten mit ihrer Familie ein exklusives Fünf-Gänge-Menü, das keine Wünsche offenließ.