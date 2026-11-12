Köche und Promis im Einsatz für bedürftige Kinder

Engagierte „Servicekräfte“ baten für die gute Sache im Restaurant am Tivoli in Innsbruck zu Tisch und sammelten 20.000 Euro. Diese kommen bedürftigen Kindern zugute.
Haubenköche brillieren, Prominente servieren, Gäste genießen und Kinder profitieren“ – Unter diesem Motto stand das traditionelle Charity-Dinner zugunsten der Kinderzentren der Innsbrucker Soziale Dienste (ISD). Im Restaurant am Tivoli tauschten prominente Gäste ihre gewohnten Rollen gegen Schürze und Serviertablett.
Mit viel Engagement, guter Laune und persönlichem Einsatz verwandelten sie sich in Kellner und Gastgeber, um den Gästen einen besonderen kulinarischen Abend zu bereiten.
Viele motivierte „Servicekräfte“
Unter den motivierten „Servicekräften“: die Sport-Stars Hannes Reichelt, Dominik Landertinger und Roland Kirchler. Ebenfalls im unermüdlichen Einsatz: WSG-Trainer Philipp Semlic, Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner, Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler und „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert.
Für zusätzliche Unterstützung sorgten Martin Kocher, General-Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Innsbrucks BM Hannes Anzengruber, Schauspieler Martin Leutgeb, die Moderatoren Andi Knoll und Martin Papst sowie die Schüler der Villa Blanka.
20.000 Euro für den guten Zweck
Auch die Künstler Patricia Karg, Katharina Cibulka und Günther Villgrattner stellten sich in den Dienst der guten Sache. Die beiden Vier-Hauben-Köche Alexander und Armin Gründler vom Kulinarik- & Genießerhotel Alpin in Achenkirch kreierten mit ihrer Familie ein exklusives Fünf-Gänge-Menü, das keine Wünsche offenließ.
Besonders erfreulich fiel schließlich die Bilanz des Abends aus. Organisator Thomas Strickner: „Ich freue mich, dass der Reinerlös von 20.000 Euro wieder den Kindern zugutekommt.“
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