Der endlose Kampf gegen Hass und Gewalt im Netz

Entwicklung verschlafen

Dorthin kommen auch Experten, wie Kenan Dogan Güngör, der auch Europa gefordert sieht. „Wir haben es leider verschlafen, eigene Soziale Medien zu entwickeln, dabei wäre das wichtig, vor allem was die Kontrolle betrifft“, sagt er. Denn TikTok und Co. würden sich nur sehr ungern in die Karten schauen lassen, vor allem wenn es um die Algorithmen geht und die sorgen dafür, dass junge Menschen oft in eine Spirale aus Hass und Gewalt gezogen werden, was zu Radikalisierung führen kann.