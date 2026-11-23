Reckless Driving
Driver Had a Blood Alcohol Level of 2.14 Promille That Afternoon
In broad daylight, a 60-year-old woman from Thalheim near Wels (Upper Austria) was reportedly driving her car while heavily intoxicated. Other drivers noticed her erratic driving and alerted the police. When a patrol unit found the driver at her home shortly afterward, she still had a blood alcohol level of more than 2 per mille.
A patrol was dispatched on Sunday around 1:15 p.m. after other road users reported a car driving erratically. By the time the officers arrived, the vehicle was no longer at the scene, so the patrol drove to the registered owner’s home address in Thalheim near Wels.
Woman Confesses
There, a 60-year-old woman admitted to having just driven the car. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 2.14 per mille. The woman’s driver’s license was temporarily revoked.
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