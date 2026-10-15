Vendig bittet Tagesbesucher noch mehr zur Kasse

Die tägliche Erhebungszeit wird im Vergleich zu 2026 um eine halbe Stunde verlängert und gilt von 8.30 bis 16.30 Uhr. Zwei Zeiträume sind durchgehend vorgesehen: vom 23. April bis zum 2. Mai, einschließlich des italienischen Tags der Befreiung am 25. April und des Tags der Arbeit am 1. Mai, sowie vom 28. Mai bis zum 6. Juni rund um den italienischen Nationalfeiertag am 2. Juni.