Diebe fuhren Steirer (51) über den Unterschenkel

Der 51-Jährige stellte sich in den Weg, woraufhin der Autolenker direkt auf ihn zufuhr. Der Waldarbeiter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, rutschte jedoch in einer Fahrzeugspur aus und geriet mit dem rechten Fuß unter den Lieferwagen. Dabei wurde sein Unterschenkel überrollt. Der Verletzte wurde ins UKH Graz gebracht.