Im Wald erwischt

Diebe fuhren Steirer (51) über den Unterschenkel

Steiermark
14.01.2026 19:37
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Forstarbeiter ist in einem Waldstück in Kalsdorf südlich von Graz von Dieben verletzt worden. Er hatte gesehen, wie zwei Männer Fahrräder und einen Kinderwagen in einen Kastenwagen luden. Das Duo versuchte zu flüchten, der Arbeiter stellte sich ihnen in den Weg. 

0 Kommentare

Der Waldarbeiter war vergangenen Freitag gegen 8.40 Uhr in den Kaiserwald gegangen, um im Forst zu arbeiten. Dabei beobachtete er nach eigenen Angaben zumindest zwei Männer, die Fahrräder und einen Kinderwagen in einen roten Ford Transit mit ungarischen Kennzeichen einluden. Als die Männer ihn bemerkten, sprangen sie in ihr Fahrzeug und wollten flüchten.

Der 51-Jährige stellte sich in den Weg, woraufhin der Autolenker direkt auf ihn zufuhr. Der Waldarbeiter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, rutschte jedoch in einer Fahrzeugspur aus und geriet mit dem rechten Fuß unter den Lieferwagen. Dabei wurde sein Unterschenkel überrollt. Der Verletzte wurde ins UKH Graz gebracht.

Diese Gegenstände wurden gestohlen
Diese Gegenstände wurden gestohlen(Bild: LPD Stmk)
(Bild: LPD Stmk)
(Bild: LPD Stmk)

Wem gehören diese Gegenstände?
Beamte der Polizeiinspektion Kalsdorf fanden am Tatort unter einer Plane mehrere versteckte Gegenstände, darunter drei Fahrräder, ein Mofa sowie einen E-Scooter. Erste Ermittlungen führten bereits zu den Besitzern eines Fahrrades sowie des Mofas. Die Herkunft der restlichen Gegenstände ist bisher unklar.

Die Polizei ersucht Personen, die Opfer eines Diebstahls wurden, sich zu melden. Hinweise: Polizeiinspektion Kalsdorf, 059 133 6142.

