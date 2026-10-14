Das Salzburger Klimaticket wird nicht teurer

Gute Nachrichten für die heimischen Pendler und Öffi-Nutzer: In den kommenden beiden Jahren wird der Preis des Klimatickets Salzburg nicht angehoben. Das wurde nach den Budgetverhandlungen des Landes klar. Auch eine Straßensanierungsoffensive soll es geben.
399 Euro zahlen Öffi-Nutzer für das Klimaticket Salzburg, und das wird so bleiben. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, die Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Preis für das Klimaticket stabil zu halten“, sagt Landesvize und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Mit dem Ticket können alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland benützt werden. Senioren und Unter-26-Jährige bezahlen weiterhin 299 Euro.
Zu Änderungen wird es im Flachgau kommen. Erst seit kurzem ist klar, dass die Busspur vor Elixhausen verlängert wird, und die Öffis dadurch noch weniger im Stau stehen werden.
Aber auch Autofahrer sollen profitieren. Das Land startet im kommenden Jahr eine Straßensanierungsoffensive. 36 Millionen Euro stehen pro Jahr dafür bereit. Bisher waren es ungefähr 20 Millionen Euro pro Jahr.
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