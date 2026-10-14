Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächsten zwei Jahre

Das Salzburger Klimaticket wird nicht teurer

Salzburg
14.10.2026 10:02
Das Jahresticket für Bus & Co wird nicht erhöht.
Das Jahresticket für Bus & Co wird nicht erhöht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Gute Nachrichten für die heimischen Pendler und Öffi-Nutzer: In den kommenden beiden Jahren wird der Preis des Klimatickets Salzburg nicht angehoben. Das wurde nach den Budgetverhandlungen des Landes klar. Auch eine Straßensanierungsoffensive soll es geben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

399 Euro zahlen Öffi-Nutzer für das Klimaticket Salzburg, und das wird so bleiben. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, die Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Preis für das Klimaticket stabil zu halten“, sagt Landesvize und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Mit dem Ticket können alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland benützt werden. Senioren und Unter-26-Jährige bezahlen weiterhin 299 Euro.

Zu Änderungen wird es im Flachgau kommen. Erst seit kurzem ist klar, dass die Busspur vor Elixhausen verlängert wird, und die Öffis dadurch noch weniger im Stau stehen werden.

Lesen Sie auch:
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (re.) und Marlene Svazek halten sich mit neuen Belastungen ...
Krone Plus Logo
Edtstadler und Svazek
ÖVP und FPÖ wollten sparen, aber trauen sich nicht
13.10.2026
Sparpläne in Salzburg
Ein ewiges Hin und Her beim Kindergarten-Bus
14.10.2026

Aber auch Autofahrer sollen profitieren. Das Land startet im kommenden Jahr eine Straßensanierungsoffensive. 36 Millionen Euro stehen pro Jahr dafür bereit. Bisher waren es ungefähr 20 Millionen Euro pro Jahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.10.2026 10:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
138.593 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
128.658 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
87.127 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
478 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Innenpolitik
Preise sinken! Wie haben wir uns das verdient?
428 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
317 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf