Das Salzburger Klimaticket wird nicht teurer

399 Euro zahlen Öffi-Nutzer für das Klimaticket Salzburg, und das wird so bleiben. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, die Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Preis für das Klimaticket stabil zu halten“, sagt Landesvize und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Mit dem Ticket können alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland benützt werden. Senioren und Unter-26-Jährige bezahlen weiterhin 299 Euro.