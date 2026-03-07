Ab ins Dschungelcamp! Lugner hat nun einen Manager

Was sie nicht machen würde? „Eine Sendung, wo es um Dating geht“, macht sie klar. Und würde der „Playboy“ anklopfen? „Als ich noch jünger war, dachte ich mir immer wieder, dass ich gerne ein ,Playboy‘-Shooting haben wollen würde, weil die Damen dort ästhetisch präsentiert wurden. Aber das war damals ... Und es ist auch kein Bild, in dem ich mich heute sehen wollen würde. Ich will mich ebenso nicht im Bikini im Fernsehen herumspringen sehen. Das ist zu privat.“