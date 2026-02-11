Dschungelkönig Ofarim entschuldigt sich live im TV

W. übt Kritik an Ofarim

Der betroffene Hotelmitarbeiter, der vier Jahre lang öffentlich zu dem Vorfall geschwiegen hatte, äußerte sich nun erstmals in einem Interview mit der Zeitung „Die Zeit“. Er zeigte sich unzufrieden damit, wie sich Ofarim nun inszenieren könne: „Die Staatsanwaltschaft hat Tatsachen ermittelt, die vor Gericht Bestand hatten. Gil Ofarim hat diese Tatsachen irgendwann bestätigt, indem er sich bei mir entschuldigte und das Video löschte. Nun habe ich den Eindruck, dass all das wieder infrage gestellt wird. Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich.“